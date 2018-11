Postes Canada : le bureau de Saint-Georges est en grève

Les succursales de Poste Canada de la région de la Beauce seront en grève aujourd’hui. Le courrier et les colis seront acceptés, mais ils ne seront pas traités. Les facteurs ne seront pas en service.

Les bureaux de poste reprendront leurs activités normales demain.

Pour une employée qui faisait du piquetage à Saint-Georges, ce sont les règles de sécurité et santé qui devraient être améliorées. Selon elle, les blessures reliées au travail sont fréquentes. Elle se disait tout de même satisfaite du rythme des négociations.

Les employés de Poste Canada sont touchés par l’augmentation du nombre de colis à livrer en raison de l’essor des achats en ligne. Plusieurs facteurs doivent maintenant faire du temps supplémentaire.

Mardi soir, le Syndicat des travailleurs et travailleuses de poste (STTP) a fermé pour la deuxième fois depuis le début des moyens de pression, le plus grand centre de tri du Canada, à Toronto. Il faudra s’attendre à des retards dans la livraisons des colis et du courrier.

Voici certaines des succursales de la région qui nous ont confirmé être en grève aujourd’hui :

Saint-Martin

Saint-Benoît

Saint-Georges

Saint-Prosper

Notre-Dame-des-Pins

Beauceville

Saint-Victor

Saint-Joseph

Sainte-Marie

Scott

La succursale de Thetford Mines n’est pas touchée par la grève.