Les usagers du pavillon Marillac pourront désormais bénéficier d'espaces extérieurs

Le pavillon Marillac de psychiatrie disposera au printemps d’espaces extérieurs où les usagers pourront participer à des ateliers de relaxation ou encore socialiser.

Une équipe de cinq employés travaillant au sein du département de psychiatrie a remarqué une lacune en ce qui a trait aux installations extérieures et a décidé d’agir pour remédier à ce manque. Véronique Veilleux, chef de programme d’unités de psychiatrie, souligne que l’équipe s’est mobilisée et a investi beaucoup d’énergie dans ce projet. Un dévouement que Luce Dallaire, directrice de la Fondation santé Beauce-Etchemins, avait elle aussi rarement observé.

L’aménagement des installations extérieures sera amorcé au printemps. Les patients pourront prendre part à des ateliers de méditation de yoga et de Taï-chi. Pour Mme Dallaire, sortir dehors c’est aussi symbolique.

« On brise l’isolement et les tabous autour de la santé mentale. »

Luce Dallaire, directrice de la Fondation santé Beauce-Etchemins

Les projets faisant la promotion de la santé mentale sont plus rares à Fondation santé Beauce-Etchemins. Mme Dallaire fait remarquer qu’il est plus concret d'acheter des équipements médicaux, mais l’amélioration de la santé mentale ne nécessite pas toujours l’achat de biens matériels. Elle espère néanmoins qu’un partenariat entre Bell cause pour la cause, le CISSS et la fondation saura se créer.