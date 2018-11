La directrice adjointe de Cégep Beauce-Appalaches a reçu le prix de cadre émérite

Sylvie Rancourt directrice adjointe des études au Cégep Beauce-Appalaches a reçu le prix de « cadre émérite » lors de l’Association des cadres des collèges du Québec (ACCQ), le 8 novembre. Mme Rancourt se démarque au sein de son collège par ses accomplissements et son implication.

D’abord enseignante en Technologie du génie industriel, Sylvie Rancourt s’est vu confier la responsabilité du cheminement scolaire, de la réussite, de la bibliothèque et des services adaptés tour à tour, tout au long de sa carrière. Depuis plus de 15 ans, cette ancienne étudiante du Petit Séminaire de Saint-Georges s’investit dans le parcours scolaire des étudiants.

« Son approche avec les étudiants des Services adaptés est un remarquable équilibre d’humanité et de rigueur, il inspire son équipe, ses collègues enseignants et cadres de la Direction des études »

Lison Chabot, directrice des études.

Très impliquée à l’Association des registraires de collèges du Québec, Mme Rancourt est membre de l’exécutif et agit à titre de secrétaire. Plus localement, elle a instauré cette année un nouveau projet : Énergie à donner, branche-toi sur ton cégep !, des semaines thématiques qui ont pour but de faire connaître autrement aux étudiants les ressources d’aides professionnelles qui peuvent les épauler et les soutenir tout au long de leur parcours scolaire.

Par son approche respectueuse des personnes, étudiants ou membres du personnel, Sylvie Rancourt participe au maintien d’un climat de travail sain, un atout précieux pour une organisation.