Le Village Aventuria reconnu comme leader de son domaine

L'équipe du Village Aventuria s'est récemment méritée les prix « Leadership » et « Coup de cœur du public » dans le cadre des Semaines de l’économie sociale 2018. Les organisateurs de l’événement, soit la Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA), a reconnu les efforts de l’organisme en particulier pour son Programme de Leadership pour adolescents.

Le directeur général du Club Parentaide, Éric Poulin, est monté sur scène pour recevoir le prix « Leadership » remis à l’entreprise d'économie sociale ayant développé un projet structurant démontrant des retombées positives dans son milieu. M. Poulin a profité de l’occasion pour remercier son équipe complète sans qui toutes les innovations des dernières années n’auraient jamais vu le jour.

En plus de s’assurer du développement de l’offre touristique, l’équipe du Village Aventuria a mis sur pied un Programme de Leadership pour adolescents. Le projet est né au printemps 2017 grâce à une collaboration avec des animateurs de vie spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC) de la CSBE.

L’approche adoptée par l’équipe d’animation est de sortir les élèves du cadre scolaire, de leur donner l’occasion de vivre un moment exclusif avec leurs professeurs et autres intervenants. Les groupes ont ainsi l’occasion de vivre des activités hors du commun (ex: sauter en tyrolienne les yeux cachés), en devant travailler la confiance, l’entraide et en découvrant leurs forces et intérêts.

L'aide précieuse des bénévoles

Il est important de se rappeler que c’est aussi grâce à l’aide de plus d’une centaine de bénévoles que cette entreprise en économie sociale a connu une croissance fulgurante depuis sa création en 2016. Le nombre de visiteurs est passé d’un peu plus de 5000 en 2015 à près de 20 000 pour l’année 2018. Anciennement connu sous l'appellation du Camp des étincelles, le Village Aventuria comprend aujourd’hui plusieurs installations, tels que ses sentiers aériens, ses 16 tyroliennes et ses différentes zones d’animation pour enfants.

La vision partagée de l’équipe du Club Parentaide, et donc du Village Aventuria, est celle de l’humain. L’humain est au cœur des actions de l’organisme. Que ce soit au niveau de ses comptoirs alimentaires, de ses cuisines collectives, de ses ateliers et formations ou encore lors d’accueil de groupes en team building, chacune de ses actions est pensée de façon à améliorer la qualité de vie de l’humain. Cette qualité de vie, que l’on doit retrouver autant à l’école, à la maison qu’en entreprise, se traduit par plusieurs facettes du savoir-être et du savoir-faire. C’est ce que le Club Parentaide développe au travers ses différents programmes offerts.

Après avoir remporté à deux reprises le prix « Attraction touristique » par Tourisme Chaudière-Appalaches, le Sommet « Attractivité du milieu » du CLD Robert-Cliche, c’est maintenant avec fierté que l’entreprise en économie sociale s’est vu recevoir le prix « Leadership », mais aussi le prix « Coup de cœur du public » par la Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches.