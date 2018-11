Activités interculturelles : 40 personnes ont assisté à la projection du film « Bagages »

Le Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Nord a profité de la tenue de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles pour organiser plusieurs activités interculturelles, dans le cadre de son projet CAIDI (Comité d'accueil et d'inclusion des personnes immigrantes). C'est dans ce contexte qu'une quarantaine de personnes ont assisté à la projection du film Bagages, à la bibliothèque de Sainte-Marie, les 7, 8 et 9 novembre derniers.

Bagages donne la parole et la scène à des adolescents de l’école secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont nouvellement arrivés à Montréal. Il a été réalisé d'après une idée originale de Mme Mélissa Lefebvre, mariveraine d'origine et enseignante en art dramatique à cette école secondaire, qui était présente lors de la projection du 9 novembre pour échanger avec le public.

Le film permet de découvrir le récit de migration et d’intégration des jeunes à travers des ateliers d’art dramatique, des mises en scènes théâtrales et des entrevues où ils se révèlent à nous. Ils témoignent d’un « ailleurs » et d’un « avant » qui deviendront « ici » et « maintenant ». Malgré leur jeunesse, ils parlent de leur parcours avec une sagesse déconcertante, une émotion à faire trembler les plus durs et une authenticité désarmante.

La projection de Bagages a été organisée en collaboration avec Mme Line Gagnon, agente de développement culturel de la Ville de Sainte-Marie et grâce à la contribution financière du Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) dans le cadre de son Programme Mobilisation-Diversité.