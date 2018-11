Des jeunes de Chaudière-Appalaches rencontrent des entrepreneurs

Plus d’un millier de jeunes reçoivent ces jours-ci la visite d’un entrepreneur de leur communauté dans le cadre de la Semaine des entrepreneurs à l’école ici en Chaudière-Appalaches. Du 12 au 23 novembre, ces conférences gratuites sensibilisent les jeunes à l’esprit d’entreprendre et les invitent à passer à l’action dès le début de l’année scolaire.

La Semaine des entrepreneurs à l’école est de retour pour une troisième année et connait un vif succès. En 2017, l’activité a suscité la rencontre entre plus de 680 élèves et une douzaine d’entrepreneurs dans des écoles secondaires de la région. L’initiative est maintenant offerte du primaire à l’université et cette année, près de 45 conférences seront données d’ici le 23 novembre par une vingtaine d’entrepreneurs qui partageront généreusement leur histoire et leur passion.

« À l’occasion de la Semaine des entrepreneurs à l’école en 2017, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’inspirant Mathieu Pelletier, propriétaire du Garage GMP à Saint-Pamphile. Son témoignage, empreint de passion et d’anecdotes sur son cheminement professionnel, a su stimuler l’esprit d’entreprendre de nos jeunes et nous a donné, à tous, le goût de passer à l’action », a affirmé Karina Bilodeau, Enseignante en CPC à l’École secondaire La Rencontre.

OSEntreprendre a pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. La Semaine des entrepreneurs à l’école sensibilise les jeunes du primaire à l’université à l’esprit d’entreprendre, par la conférence d’un entrepreneur à l’école au début de l’année scolaire, qui leur partage son expérience entrepreneuriale. Les entrepreneurs participants invitent les jeunes à passer à l’action en réalisant une idée qui répond à un besoin dans leur milieu.

La Semaine des entrepreneurs à l’école est une réalisation d’OSEntreprendre et d’Entreprendre c’est apprendre, et une initiative des partenaires fondateurs Banque Nationale, Caisse de dépôt et placement du Québec et Desjardins, appuyée par le Gouvernement du Québec.