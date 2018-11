Mon choix : une campagne pour favoriser la conciliation études-travail

Hier soir, le 15 novembre, avait lieu une conférence de presse pour souligner le lancement du mouvement #monchoix visant à favoriser la conciliation études-travail en Beauce. La conférence de presse a eu lieu au Centre d’éducation des adultes Monseigneur Beaudoin, à St-Georges.

Cette campagne s’adresse essentiellement aux étudiants, aux parents et aux employeurs de Beauce. 63 600 $ ont été investis par divers organismes pour favoriser la persévérance scolaire.

Le coordonnateur communautaire pour le Centre de santé et des services sociaux de Beauce, Olivier Duval, a notamment expliqué que le nombre de jeunes qui travaillent pendant leurs études est particulièrement élevé ans la région. Une réalité jugée quelque peu préoccupante. Le mouvement n’est pas contre le fait pour un jeune de travailler pendant ses études, mais son emploi ne doit surtout pas nuire à son cheminement scolaire.

La chanteuse Jessica Pruneau, bien connue dans la région de la Beauce, a d’ailleurs rejoint le mouvement en tant que co-porte-parole.

« Je suis vraiment heureuse de me joindre au mouvement #Monchoix pour la conciliation études-travail chez les jeunes du secondaire de ma région, en tant que co-porte-parole […] Ayant moi-même complété des études universitaires à McGill, je vois aujourd’hui ce que mes années d’études m’ont apporté. Je peux vivre de mes différentes passions et je me démarque dans ce que je fais grâce à l’éthique de travail que j’ai développée à l’école. Mon implication envers mes études m’ont permis décrocher près de 40 000$ en bourses d’études. Certains diront que travailler c’est payant. Moi, bien sincèrement, je vous dirais que les études, c’est payant ! », a-t-elle affirmé sur sa page Facebook.