L'ABBS offrira plus de services aux aînés

Le Secrétariat aux aînés a octroyé à l’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) en septembre dernier un financement de 30 000 $ afin de réaliser le projet afin de retisser le filet social des personnes âgées vulnérables de la MRC Beauce-Sartigan.

Sous le vocable du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV), l’ABBS s’engage à développer des méthodes novatrices et créatrices afin de mieux rejoindre les aînés vulnérables de la MRC Beauce-Sartigan.

« Ce projet s’inscrit totalement dans la philosophie de l’ABBS et permet le déploiement de notre approche d’accompagnement personnalisé déjà existante depuis quelques années », dit la directrice générale de l’ABBS, madame Marie-Claude Bilodeau. Le projet ITMAV permettra aussi d’intensifier la présence de l’ABBS dans les différentes localités de la MRC Beauce-Sartigan et d’accompagner, en fonction des besoins, vers les autres organismes partenaires. Bien évidemment, le projet en soi permettra de déployer l’ensemble des services de l’ABBS puisque la très grande majorité de la clientèle est composée d’aînés.

Face au vieillissement de la population et en réponse à la satisfaction de la clientèle vis-à-vis ses services, l’ABBS s’agrandit. Sous peu, l’organisme entamera des travaux d’agrandissement majeurs à Place Centre-Ville afin d’être en mesure d’aider encore plus de personnes.

L’ABBS propose gratuitement des services pour les proches aidants : des répits bénévoles, des groupes de proches aidants et du soutien individualisé.

Grâce à l’apport généreux de plus de 360 bénévoles, l’organisme est également en mesure d’offrir les services suivants : des visites et téléphones d’amitié pour les aînés, la popote roulante, l’accompagnement-transport pour les rendez-vous médicaux, de l’activité physique (Viactive) et convalescence active ainsi que de l’aide alimentaire.