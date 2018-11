Alerte : la laitue romaine bannie jusqu'à nouvel ordre

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a annoncé que les résidents du Québec et de l'Ontario devaient absolument éviter de consommer de la laitue romaine. Des cas de laitues infectées par la bactérie E. coli auraient été découverts.

« Puisque le risque persiste, l'Agence de la santé publique du Canada recommande aux personnes qui se trouvent en Ontario et au Québec d'éviter de consommer de la laitue romaine ainsi que les mélanges de salades contenant de la laitue romaine jusqu'à ce qu'elle en sache plus sur l'éclosion et la cause de la contamination » peut-on lire dans le communiqué émis par l’ASPC plus tôt aujourd’hui.