Comment transmettre votre entreprise en 6 étapes clé ?

Pour assurer la relève, le chef d’entreprise peut organiser le transfert de son entreprise à un héritier ou un autre repreneur : un salarié, un membre de l’équipe de direction ou un tiers afin qu’il continue à exploiter son entreprise. Les étapes sont longues, entre 2 à 8 ans, mais c’est le temps nécessaire pour réussir son projet. Mode d’emploi en 6 étapes !

1.S’informer sur le transfert d’entreprise

Le Centre de Transfert d’entreprise du Québec est spécialisé dans ce type d’opération pour pallier le trop grand nombre d’entreprises ne trouvant pas de repreneur. Il propose une information et un accompagnement pour réussir la relève ainsi que des formations pour aider les repreneurs. Son rôle de conseil a pour vocation de ménager une transaction gagnante pour les deux parties.

2.S’entourer de spécialistes

Une fois que la décision de transfert est prise, vous devrez vous entourer de professionnels incontournables : notaire, fiscaliste, et surtout contacter un comptable agréé à Montréal. Son expertise jouera un grand rôle dans l’estimation du prix de vente de l’entreprise.

3.Donner une valeur réelle à l’entreprise

Le temps estimé pour le transfert de l’entreprise prend ici tout son sens. Il permet d’en augmenter la valeur en améliorant le rendement, en diminuant la dette si c’est le cas, en diversifiant ses marchés si c’est possible, bref en cherchant à obtenir le plus de bénéfices possibles. Selon vos objectifs, prendre votre retraite, démarrer une autre activité, maintenir les emplois après votre départ, vous vendrez plus cher !

4.Choisir votre repreneur

C’est l’étape de la préparation à la reprise. Vous devez choisir qui prendra les commandes. Il sera peut-être nécessaire de l’inscrire à une formation pour s’assurer de ses compétences, et ce même s’il s’agit d’un membre de votre famille.

5.Fixer le prix de l’entreprise

La valeur de l’entreprise sera évaluée par un spécialiste mais l’intervention de conseillers, votre comptable, un fiscaliste et un spécialiste en ressources humaines sera déterminante dans la négociation.

6.Vendre

La vente peut s’organiser de deux façons : en une seule fois ou par morceaux. C’est à vous d’en élaborer le scénario avec l’aide de vos conseillers. La planification des opérations à ce stade est déterminante car il s’agit d’organiser le transfert de propriété mais aussi du pouvoir.

La communication avec votre entourage, les salariés, l’équipe de direction est la clé du succès. C’est aussi le moment de savoir si vous resterez au conseil d’administration, conserverez un rôle de conseiller ou si vous vous retirerez.