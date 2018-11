Encore plus de touristes dans Chaudière-Appalaches

Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) dresse un bilan d’achalandage encore plus performant qu’en 2017. Selon un sondage réalisé auprès de 166 entreprises touristiques de la région, depuis le début de l’année 2018, plus de 60 % des entreprises ont connu une hausse de leur achalandage par rapport à l’année précédente.

Cette croissance se fait également ressentir au niveau de l’hébergement. Du 1 janvier au 30 septembre 2018, la région a connu une hausse de 6.15% au niveau du nombre d’unités occupées comparativement à l’année 2017. Le mois de juin a enregistré la plus forte progression avec une hausse de plus de 23 %. « Cette performance hôtelière est l’une des plus enviables au Québec », constate Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Un réel impact sur le terrain

La campagne régionale de Tourisme Chaudière-Appalaches obtient un fort rayonnement sur le terrain. Du 18 juin au 12 novembre 2018, les 25 vidéos-portraits ont été visionnés près de 915 000 fois. De plus, 70 % des entreprises touristiques sondées mentionnent avoir entendu des échos de la campagne venant de la clientèle touristique lors de leur visite dans la région.

« Ils racontent que les gens viennent à leur rencontre avec le sourire en disant : Ah voilà Nancy de L’Islet ! Ou encore, je veux prendre une photo avec Édith de L’Isle-aux-Grues ! On sent un réel engouement sur le terrain », a mentionné Odile Turgeon, directrice marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Sur le site Web, une nouvelle section 25 week-ends « À Vivre pour Vrai » invite les gens à venir créer leur week-end dans la région. À ce jour, plus de 65 000 week-ends ont été créés en Chaudière-Appalaches. Cette nouvelle section est appuyée par un concours permettant aux visiteurs de remporter 500 $ pour vivre le week-end créé dans la région. Le concours se poursuit jusqu’au 19 mars. « Chaque visiteur reçoit son week-end directement dans sa boîte courriel, il s’agit d’une invitation personnalisée à venir découvrir « pour vrai » la Chaudière-Appalaches ! », a ajouté Mme Turgeon.

966 000 visites sur le site Internet

Depuis son lancement en juin 2018, la campagne a permis de générer plus de 960 000 visites sur le site Web. Par ailleurs, selon une enquête réalisée auprès de 5 018 touristes québécois, le constat est clair : parmi les gens qui ont vu la campagne : 88 % sont venus en Chaudière-Appalaches.

Pour l’année 2018-2019, un investissement média de 545 000 $ est mis de l’avant pour propulser cette campagne régionale. « Comme à notre habitude, nous avons misé sur des placements Web ciblés en fonction des clientèles et des intérêts. En nouveauté cette année, des placements à la télévision sont venus complémenter la stratégie », a précisé Mme Turgeon.

Une forte demande pour les publications

À la halte routière du secteur St-Nicolas, le nombre de demandes de publications est en hausse avec une augmentation de 45 % du 18 juin au 12 novembre 2018. Au total, c’est plus de 7737 demandes pour cette période. Les activités sur les réseaux sociaux sont également en progression. Sur Facebook, Instagram et Twitter, près de 80 000 abonnés s’intéressent au contenu partagé sur les différentes plateformes.

Tourisme Chaudière-Appalaches est plus que satisfaite de ce bilan de saison 2018. La région de la Chaudière-Appalaches est en train de créer une véritable empreinte dans la tête des touristes québécois.