St-Georges, finaliste au prix Reconnaissance en mobilisation citoyenne

Ville de Saint-Georges a été reconnue finaliste au prix Reconnaissance en mobilisation citoyenne, pour les villes de 5000 personnes et plus, lors du gala annuel des Fleurons, qui a eu lieu le 15 novembre dernier. En tout, 17 municipalités ont soumis des projets dans la catégorie Mobilisation citoyenne.

La municipalité s’est fait remarquer pour son projet d’aménagement de pivoines et de lilas dans le Domaine de la Seigneurie principalement dans le parc Veilleux et sur l’île Pozer. Au cours des 10 dernières années, plus de 150 cultivars de pivoines et près de 1000 cultivars de lilas ont été plantés à travers ces deux parcs juxtaposés.

Cette réalisation n’aurait pu se concrétiser sans l’apport de nombreux organismes et bénévoles dont la Chaudière Fleurie, les Jardiniers de l’île et de nombreux autres collaborateurs sous l’égide de la Ville.

Ville de Saint-Georges tient à féliciter toutes les personnes qui travaillent à l’embellissement de notre milieu de vie et plus particulièrement ceux qui ont contribué au développement et à l’amélioration de ces lieux qui sont devenus des incontournables tant pour les citoyens que les touristes qui s’arrêtent pour admirer ces aménagements exceptionnels.