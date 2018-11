31 000 lumières en hommage à chaque citoyen de St-Georges

Voir la galerie de photos

Carl Bernard, pasteur de l’église baptiste de la Beauce, située sur la 182e Rue, a décidé d’illuminer l’arbre qui se trouve devant son église. Il a donc installé pas moins de 31 000 lumières dans cet arbre de Noël, qui n’est pas un sapin… mais plutôt une épinette!

L’idée lui est venue d’abord de sa soeur, qui habite au Missouri. Un homme avait réalisé une installation semblable chez lui, mais celui-ci a dû se raviser, puisqu’il n’en avait pas le droit. Il a donc dû transporté son projet à l’église de sa communauté, d’où la participation de la soeur de M. Bernard à ce projet. Pour chaque personne, une lumière était posée. Ici, dans la région, le pasteur a réalisé son projet à partir du même principe. « On a 31 000 personnes, on voulait faire 31 000 globes ici à St-Georges », a mentionné le pasteur.

L’installation a nécessité entre 120 et 130 heures de travail, et si elle est impressionnante à voir, elle ne s’est pas déroulée sans difficultés. Le défi était de taille et les obstacles étaient nombreux : la température, la hauteur, le côté technique. « Ça a été tout un défi, mais on a passé au travers. Des fois, on se demande comment on l’a fait, mais on l’a fait. Pis moi, j’ai peur des hauteurs en plus », a-t-il ajouté en riant.

Il a aussi dû trouver les lumières dont il avait besoin à l’extérieur de la région, puisqu’il ne pouvait pas trouver le type de lumières qu’il recherchait ici. Il s’est donc rendu aussi loin que… Chicago! « La plupart des LED, c’est un deux pièces, pis l’eau entre dedans. Y’ont pas de garantie. Moi, ce qui est important, c’est la durée de cinq ans, parce qu’on veut pas les refaire. »

Pour M. Bernard, l’idée de ce projet est d’abord et avant tout de faire une activité familiale dans le but de célébrer Noël. Ce dernier invite d’ailleurs la population à venir voir l’arbre illuminé dès ce vendredi. « Les vendredis et les samedis, à 6 h 00 jusqu’à 9 h 30 pm, on va offrir du café, du chocolat chaud, pis on va avoir de la musique de Noël, les enfants vont pouvoir venir jouer. On espère que le monde vont venir nous voir. »