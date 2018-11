Comment se prépare-t-on aux Fêtes ? Le prochain café de Partage au masculin

Noël approche. Source d’excitation et de bonheur pour les-uns, les Fêtes sont pour les autres une période qui avive les sentiments de solitude et de tristesse. Dans un cas comme dans l’autre, c’est la préparation qui fait la différence. Comment je me prépare aux Fêtes ? Quelles sont mes aspirations, mes craintes, mes désirs et mes besoins ? Pouvons-nous partager des astuces pour mieux vivre cette période cruciale de l’année ?

C’est le rendez-vous que propose Partage au masculin aux hommes d’ici, pour le café-discussion qui aura lieu le jeudi 6 décembre, 19h00, au local de l’organisme (925 boul. Dionne Saint-Georges Ouest). Animée par Michel Roy, cette activité gratuite est offerte à tous les hommes de la région qui ont le goût d'échanger entre eux dans une atmosphère cordiale et en toute confidentialité. Les contributions volontaires sont acceptées.