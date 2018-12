Les centres de jour de la région recevront des chaises autobloquantes

La Fondation Santé Beauce-Etchemin invite les PME de la région à participer à la campagne « Ouvrir une porte, se bercer… compliqué ou pas? ». L’objectif est d’amasser 30 000$ afin de munir les centres de jour et les centres d’hébergement de soins longue durée de chaises autobloquantes.

La Fondation Santé Beauce-Etchemin profite de la période des Fêtes pour inviter les PME et les employés des MRC de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche à souscrire au projet « Ouvrir une porte, se bercer... compliqué ou pas ? » Les entreprises participantes amasseront des fonds et verront leur nom inscrit sur la chaise autobloquantes qu’ils ont offerte.

Ce sont les centres de jour de Beauceville, Saint-Georges et La Guadeloupe ainsi que les CHSLD de Beauceville, Richard-Busque et du Séminaire qui recevront les chaises autobloquantes.

Mme Thibodeau explique : « [ Les chaises autobloquantes ] sont adaptées, sécuritaires pour les gens ayant moins d’équilibre et d’agilité à s’asseoir et à se lever. Elles nous permettront, au printemps, d’ouvrir la porte, de sortir tout le monde à l’extérieur pour prendre l’air, de se bercer et d’échanger. Au Centre de jour, notre porte est grande ouverte ! »

Audrey Bolduc, technicienne en éducation spécialisée du centre de jour de Saint-Georges, et sa collègue de Beauceville, Vivianne Thibodeau apprécient l’initiative de la fondation de doter les Centres de jour de chaises autobloquantes.

À propos des centres de jour

Se bercer et ouvrir une porte sont des activités banales pour la plupart des gens. Pour la clientèle des centres de jour, il en est autrement. Les centres de jour jouent un rôle important dans le maintien de ces mouvements de base.

« Les centre de jour améliorent la condition physique, stimulent la mémoire et les fonctions cognitives de ces femmes et de ces hommes qui les fréquentent à raison d’une journée par semaine. Dites-moi, que ne ferait-on pas pour garder ou maintenir sa santé, ses capacités afin de rester à la maison le plus longtemps possible ? »

François Bégin, administrateur à la Fondation santé Beauce-Etchemins

Le Centre de jour, un service du CISSS-CA, permet aussi aux proches aidants d’avoir un répit sans s’inquiéter du bien-être de la personne qui leur est chère.