Le programme d’Infographie inaugure ses locaux de Saint-Joseph

C’est le lundi 3 décembre 2018 que l’inauguration officielle des nouveaux locaux du programme Infographie du Centre de formation des Bâtisseurs avait lieu à Saint-Joseph.

De 1993 à 2018, le cours d’infographie était offert dans des locaux attenants à la polyvalente Saint-François, dans une unité appelée Centre d’imprimerie de la Chaudière. On y offrait également le cours DEP Impression et Finition, qui a pris fin en 2013.

La principale raison du déménagement à Saint-Joseph est le manque d’espace à la polyvalente Saint-François, où on a ajouté des classes supplémentaires en Éducation internationale. Le déménagement a eu lieu à l’été 2018. Pour le faire, il a fallu réaménager l’édifice du CF des Bâtisseurs à Saint-Joseph, qui est passé de 2 à 4 locaux de classe. Les travaux ont été effectués en bonne partie par les employés de la commission scolaire et on estime leur valeur à environ 50 000 $. Présentement 15 élèves sont en cours de formation et un autre groupe débutera en janvier 2019.

Le programme d’infographie a fait l’objet de deux refontes depuis 1993, la dernière ayant eu lieu en 2013. Il a alors été actualisé pour répondre à la nouvelle réalité du marché du travail. On y a notamment intégré des notions de photographie, de production de sites Web et de production de documents de mise en page complexes pour l’imprimerie. Le CF des Bâtisseurs est le seul centre de formation professionnelle qui offre ce programme en Chaudière-Appalaches.

Plusieurs succès

La directrice du centre, Mme Lorraine Turcotte, insiste sur la qualité de l’enseignement offert en infographie.

« Non seulement nos enseignants sont-ils compétents, mais ce sont aussi des passionnés et ils savent bien transmettre cette passion aux élèves. C’est pourquoi nos élèves se sont distingués à douze reprises aux Olympiades de la formation professionnelle. Il y en a même trois qui ont participé au Mondial des métiers, dont Caroline Faucher, qui a gagné une médaille d’or ».

Le président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours, n’avait que de bons mots pour l’équipe du programme d’infographie lors de l’inauguration. « Je vois ici des enseignants inspirants, des élèves inspirés et un milieu prêt à collaborer pour offrir une formation de grande qualité et bien adaptée au marché du travail. Dans ces conditions, je ne doute pas que les succès du passé seront garants de ceux de l’avenir », a-t-il affirmé.