Le Cégep Beauce-Appalaches a remis près de 500 diplômes

Le Cégep Beauce-Appalaches a décerné près de 500 diplômes, dont 336 diplômes d’études collégiales (DEC) et 156 attestations d’études collégiales (AEC), lors de la cérémonie annuelle de remise des diplômes présentée le samedi 24 novembre dernier. Un montant total de 11 700 $ a été remis en bourses lors de la cérémonie.

Ce sont les programmes de Sciences humaines (72) et de Sciences de la nature (43) qui ont produit le plus grand nombre de diplômés. Au secteur technique, ce sont les programmes d’Éducation spécialisée (33) et de Technologie du génie civil (33) qui accueillaient le plus grand nombre de diplômés. La Formation continue a, quant à elle, remis 33 AEC à des diplômés en Inspection de bâtiment et 48 à ceux du programme de Répartiteur en centre d’appels d’urgence.

Soulignons qu’un père et sa fille, Joël et Audrey Parent sont montés sur la scène pour recevoir des diplômes. Le père a reçu une attestation d’études collégiales en Gestion de groupe et organisation de travail alors que la fille a reçu un DEC en Soins infirmiers. La Formation continue a également souligné le premier diplômé de l’attestation d’études collégiales en pilotage d’avions privé et commercial soit Kenshin Norikané.

Prix Rayonnement

Le Prix Rayonnement 2018 a été remis à M. Steve Morency, fondateur de l’entreprise Yuzu Sushi. Ce prix est remis à un ancien du Cégep Beauce-Appalaches qui a su se démarquer par son parcours professionnel. « J’ai eu beaucoup de plaisir et j’ai de nombreux souvenirs au Cégep Beauce-Appalaches. Ce fut des années très formatrices ».