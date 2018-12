Conférence de la Dre Michèle Morin sur la conduite automobile et les déficits cognitifs

Le mercredi 23 janvier prochain, la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches invite la population à une conférence grand public ayant pour thème : La conduite automobile et les déficits cognitifs. La conférence sera présentée par la Dre Michèle Morin, interniste gériatre, professeur de clinique au Département de médecine de la Faculté de médecine de l’Université Laval, chercheuse associée, formatrice et co-gestionnaire médicale à la direction du Soutien à l’autonomie des personnes âgées (DSAPA) du CISSS Chaudière-Appalaches.

La conduite automobile constitue un immense privilège dont nous souhaitons tous jouir le plus longtemps possible. Il n’en demeure pas moins que conduire sécuritairement représente une activité hautement complexe. Bien qu’un grand nombre d'aînés conduisent leur véhicule de promenade de manière tout à fait adéquate, il est indéniable que le vieillissement amène divers changements qui peuvent modifier cette capacité à bien conduire. À plus forte raison, si des difficultés cognitives ou un trouble neurocognitif majeur comme la maladie d’Alzheimer se développent, pourquoi cette maladie et celles qui lui sont apparentées posent-elles autant de défis face à la conduite automobile?

La question de l’aptitude à conduire sécuritairement soulève des enjeux mettant souvent en contradiction « liberté » et « sécurité ». « Perdre » son permis n’est jamais un événement banal dans la vie d’un aîné et les conséquences peuvent être nombreuses sur l’autonomie et la qualité de vie de la personne. Comment s’y préparer, surtout si on se sait atteint d’une maladie qui affectera éventuellement sa capacité à conduire? Peut-on retarder ce moment tant redouté? Quelles évaluations mènent au constat d’habiletés désormais incompatibles avec la conduite sécuritaire? Cette conférence tentera de répondre aux préoccupations les plus fréquentes sur ce sujet qui confronte tôt ou tard tous les conducteurs/trices aux prises avec une maladie cognitive.

Cette activité aura lieu au Centre de congrès et d’exposition de Lévis, situé au 5750, rue J.-B. Michaud, à Lévis. L’accueil se fera à partir de 13 h 00. La conférence de la Dre Michèle Morin aura lieu à 13 h 30.

Il n’y a aucune inscription et le coût demandé est un contribution volontaire. Les gens y sont attendus en grand nombre.

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec nous au 418 387-1230 ou sans frais au 1 888 387-1230. Vous pouvez, également, visitez régulièrement notre page Facebook ou le site Web de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches au www.alzheimerchap.qc.ca.