Dévoilement des gagnants de la loterie 2018 Maison Catherine de Longpré

Le vendredi 7 décembre, la Maison Catherine de Longpré divulguait le résultat de la 27e édition de sa loterie annuelle, sa principale activité de financement.

La loterie 2018 a donc permis d’amasser en date du 7 décembre un montant de 389 036 $, incluant les dons et les billets vendus.

La grande gagnante du 10 000 $ est Mme Julie Bourdon de Saint-Camille. Voici la liste des 45 gagnants de la loterie, ceux-ci se sont mérités des montants de 500 $, de 1000 $ et de 5000 $ :

1 Julie Bourdon St-Camille - 1440 - 10 000 $



2 Jean-Marc Simard St-Victor - 2692 - 5 000 $

3 Sophie Dutil Westmount - 5038 - 5 000 $

4 Céline Morin St-Georges - 6294 - 5 000 $

5 André Goulet St-Georges - 2585 - 5 000 $



6 Alain Roy St-Joseph - 10554 - 1 000 $

7 Luka Boulanger St-Gédéon - 4759 - 1 000 $

8 Rollande Grondin St-Georges - 16523 - 1 000 $

9 Jean Bolduc Beauceville - 13849 - 1 000 $

10 Sonia Bouchard St-Côme-Linière - 1547 - 1 000 $

11 France Lapointe La Guadeloupe - 658 - 1 000 $

12 Harold Duquet St-Zacharie - 12607 - 1 000 $

13 Claudie Rodrigue Notre-Dame-des-Pins - 5556 - 1 000 $

14 Réjeanne Turcotte St-Georges - 13017 - 1 000 $

15 Jean-Yves Tanguay St-Gédéon - 5851 - 1 000 $

16 Richard Giguère St-Frédéric - 9846 - 1 000 $

17 François Bégin St-Simon-les-Mines - 4032 - 1 000 $

18 Mario Rodrigue St-Prosper - 1220 - 1 000 $

19 Virginie Deblois St-Georges - 17598 - 1 000 $

20 Aline Poulin St-Jules - 7039 - 1 000 $

21 Michel Tardif St-Georges - 12277 - 1 000 $

22 Œuvre St-Edouard St-Georges - 159 - 1 000 $

23 Frédéric Lepage Ste-Marie - 15794 - 1 000 $

24 Karen Larochelle St-Prosper - 17234 - 1 000 $

25 Cécile Beaulieu St-Benoit - 11054 - 1 000 $

26 Renald Veilleux St-Georges - 6691 - 1 000 $

27 Michel Maheux St-René - 7758 - 1 000 $

28 Serge Cloutier Tring-Jonction - 9768 - 1 000 $

29 Marika Loignon St-Côme-Linière - 3549 - 1 000 $

30 Normand Talbot St-Prosper - 10139 - 1 000 $

31 René Champagne St-Georges - 11723 - 1 000 $

32 Caisse du Sud de la Chaudière St-Georges - 18751 - 1 000 $

33 Lucie Lapointe St-Georges - 2335 - 1 000 $

34 René Bernard St-Georges - 17240 - 1 000 $

35 Raoul St-Pierre St-Ephrem - 1729 - 1 000 $



36 Francine Poulin Notre-Dame-des-Pins - 5908 - 500 $

37 Louise Paquet St-Côme-Linière - 1479 - 500 $

38 Jacques Poulin-Industrie Poulin & Fils St-Georges - 17857 - 500 $

39 Jean-Pierre Lachance St-Gédéon - 10572 - 500 $

40 Jean-Philippe Maheux St-Joseph - 93 - 500 $

41 José Poulin Lac-Etchemin - 11953 - 500 $

42 Maxime Caron St-Georges - 14693 - 500 $

43 Carmen Plante Ste-Sabine - 9696 - 500 $

44 Clément Baillargeon St-Joseph - 15144 - 500 $

45 Marguerite Laurendeau La Guadeloupe - 793 - 500 $

La liste est également disponible sur le site Web : www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca.

Mme Marie-Hélène Lepage, présidente d’honneur, M. Léon Drouin, président du conseil d’administration et les membres du comité de la loterie 2018 expriment leur reconnaissance auprès des vendeurs bénévoles des municipalités, aux donateurs, aux commanditaires et surtout, à chacun d’entre vous qui avez contribué par l’achat d’un billet à la poursuite de notre mission auprès des personnes en fin de vie et leurs proches. Cette loterie représente environ 23 % du budget de fonctionnement pour la Maison.