12 étudiants du Cégep Beauce-Appalaches partiront faire un stage en France

L’année 2018-2019 sera riche en expériences et en découvertes pour 12 étudiants du Cégep Beauce-Appalaches qui iront faire un stage en France au cours des prochains mois. Des étudiants des programmes de Techniques de l’informatique, Technologie du génie industriel et Techniques de comptabilité et de gestion partiront en stage pour une durée variant entre six et huit semaines. Les premiers débuteront leur stage dès le 7 janvier 2019.

Cette année, les étudiants démontrent un vif intérêt pour les stages à l’étranger. En effet, au cours des cinq dernières années, il y a eu en moyenne cinq étudiants par an qui partaient en France faire un stage alors qu’ils sont plus d’une douzaine cette année. « Le Cégep croit à l’importance d’offrir à ses étudiants des occasions pour développer leurs compétences interculturelles. Nous sommes heureux de constater l’engouement pour les stages à l’étranger cette année et nous espérons que cet intérêt se maintiendra dans le futur, » mentionne Lison Chabot, directrice des études.

C’est grâce à des ententes de partenariat conclues avec des établissements français qu’il est possible d’offrir aux étudiants de certains programmes techniques d’aller faire un stage en France à leur sixième session. La première entente de partenariat a été signée en 2003 avec l’Institut universitaire de technologie (IUT) de Blagnac, situé dans le sud-ouest de la France. Six autres ententes ont été développées depuis.

Les sept établissements partenaires sont :

Les Instituts universitaires de technologie (IUT) de Blagnac, de Caen, de Lorient et de Rodez;

L’École supérieure des métiers de l’image (ESMI) de Bordeaux;

L’Association régionale pour l’Institut de formation en travail social des pays de la Loire;

L’École supérieure de design des Landes (ESDL).

Accueil d’étudiants français

Le Cégep accueillera, lui aussi, 14 étudiants français à la session d’hiver qui viendront faire un stage en Beauce. Ce sont des étudiants en gestion, en informatique et en génie industriel. Plusieurs entreprises de la région accueillent des stagiaires français depuis plusieurs années déjà et apprécient particulièrement les échanges interculturels que cela permet de créer avec les membres de leur personnel.

Il est encore possible pour les employeurs intéressés d’accueillir un étudiant français de déposer une offre de stage par le biais du site Internet du Cégep. Il est à noter que ce sont des stages non rémunérés et que la durée varie entre 8 et 11 semaines, selon les programmes d’études. Pour toutes questions, les employeurs sont invités à contacter Mme Valérie Larose par courriel ou par téléphone : vlarose@cegepba.qc.ca/418 228-8896 poste 2253.

Premiers étudiants internationaux à Sainte-Marie

À Sainte-Marie, le nouveau programme de Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue, suscite déjà beaucoup d’intérêt de l’autre côté de l’Atlantique. Dès cet hiver, deux étudiants de l’IUT de Rodez en Gestion des entreprises et des administrations viendront y étudier pour une semaine et faire un stage de plus de 300 heures dans une entreprise mariveraine.