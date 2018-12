Maison Moisson Beauce 2019 : un jumelé de style scandinave

Les billets de la « Maison Moisson Beauce » sont désormais en vente. Cette année, il sera possible de gagner un jumelé ou encore la somme 175 000$. Sandra Patry de Signé SP a misé cette année pour un style scandinave.

Billets à 100$

Les organisateurs de l’événement ont conservé la même formule que l’an dernier, c’est-à-dire la vente de 4000 billets à 100$. Cette tactique, que M. Giraudo qualifiait de risque l'an dernier, a porté ses fruits, car on a amassé beaucoup plus d’argent que par le biais de la vente de billets à 20$. Chaque billet vendu donnera une entrée gratuite pour l’Expo habitat de Thetford Mines ou l’Expo habitat de Beauce.

Quelques détails sur la maison

Les curieux pourront visiter la maison à partir du samedi 23 février à compter de 11h. Notons que pour une première année, la «Maison Moisson Beauce » sera située dans l’Ouest au 1782, 28e rue. Cet emplacement de choix est tout près de la piste cyclable, du parc industriel et d’autres attractions. Sandra Patry s’est inspirée du design scandinave pour la conception du jumelé. On mise sur des matériaux bruts, une grande fenestration favorisant l’éclairage naturel et des aires ouvertes. CRB construction a permis l’ajout « d’un petit plus » mentionne Mme Patry, une terrasse extérieure couverte qui saura plaire aux amateurs de plein air.

Achat en ligne ou chez un détaillant

L’achat de billets pourra se faire chez plusieurs détaillants de plusieurs municipalités de la région. On souhaite aussi accroître la vente de billets en ligne : ceux qui le souhaitent pourront désormais acheter leur billet directement avec leur carte de crédit, plutôt que d’avoir recours à PayPal. « Le principal c’est de vendre des billets. », affirme Hélène Rodrigue, et ce peu importe que ce soit en ligne ou chez un détaillant. L’engouement se fait encore sentir cette année, alors que 50 billets ont été réservés avant même le lancement de la campagne.

Chaque billet vendu octroie une chance sur 4000 de remporter le grand prix. Nicole Jacques tient toutefois à rappeler que tous les profits générés iront aux 64 organismes qui viennent en aide à 13 000 personnes par mois dans la région. Le tirage sera ouvert au public et aura lieu le 28 mars à 19h30 à la quincaillerie BMR située dans l’Ouest.

Les points de vente