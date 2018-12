Les enfants ayant un handicap pourront rencontrer le père Noël au Carrefour Saint-Georges

Le jeudi 13 décembre, de 17 h 30 à 20 h 00, l’Association pour l’intégration sociale région Beauce-Sartigan (AIS) et le Carrefour Saint-Georges invitent tous les enfants ayant un handicap à venir rencontrer le père Noël dans son royaume, situé près de chez Rossy.

L’événement est une heureuse initiative de l’AIS, qui côtoie beaucoup de familles dont l’enfant souffre d’un handicap, comme l’autisme par exemple, et qui déploraient l’accès difficile au père Noël, dans une activité de ce genre. L’activité répondait donc à un besoin.

Comme l’a mentionné M. Emmanuel Rodrigue, directeur général de l’AIS : « Attendre dans une file pour que son tour arrive, c’est extrêmement long. En cogitant à ça, je me suis dit que ça serait peut-être le fun de relancer le Carrefour en proposant un accès privilégié pour les enfants handicapés. »

Le Carrefour a d’ailleurs tout de suite accepté la proposition, trouvant l’idée très bonne. Pour les autres enfants, l’accès au père Noël ne sera pas restreinte, mais le temps de cette soirée, celui-ci sera disponible pour tous.

L'événement, ayant été confirmé tardivement, celui-ci se fera donc « à la bonne franquette ». Mais les organisateurs ont tout de même prévu de distribuer des bonbons aux enfants qui vont se présenter et ont même réservé quelques surprises à ceux-ci. Des intervenants de l’AIS seront aussi sur place, afin de gérer l’attente et de voir au bon déroulement des choses. Quant au père Noël, il pourra se déplacer auprès de ceux qui ne pourront pas se rendre à lui. Une photographe sera également sur place pour immortaliser le tout.

Le directeur de l’AIS ne se donnait pas d’objectif précis quant à l’activité, étant donné le court délai entre l’annonce et l’activité. Celui-ci espère tout de même rejoindre le plus de gens possible pour que ceux-ci profitent de l’événement au maximum.

Et il compte bien sûr renouveler l’expérience.

« Assurément. On fait ça très bon ami, mais on va le structurer mieux pour les années prochaines, parce qu’on sent que ça répond à un besoin. L’an prochain, on travaillera plus longtemps d’avance pour avoir un événement encore plus grandiose. Si on est capable d’offrir ça à tous les enfants handicapés de la région de Chaudière-Appalaches, la famille qui a envie de le faire, pour avoir un accès privilégié comme ça, vont (sic) pouvoir le faire. »

L’AIS a été fondée en 1988 et est plus active que jamais sur son territoire, en offrant un choix de loisirs et d’activités pour les gens vivant avec un handicap (physique, intellectuel, surdité, autisme ou autres).