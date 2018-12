Opération Nez rouge prévoit une fin de semaine très occupée

Opération Nez rouge Beauce-Etchemins se prépare au week-end le plus occupé de 2018. L’équipe d’Opération Nez rouge au Québec en est rendue à sa fin de semaine charnière annuelle et la région ne fait pas exception à cette règle.

En effet, la troisième fin de semaine demeure celle où l'équipe reçoit le plus grand nombre d’appels et traditionnellement, les bénévoles se mobilisent massivement et sont fiers d’être au rendez-vous.

Il faut se rappeler 2017 alors que pour la même période, 322 bénévoles avaient contribué à 425 retours à destination en toute sécurité.

L’équipe sera donc au service des gens qui le souhaitent ce vendredi 14 et ce samedi 15 décembre à compter de 21 h 00, et ce, jusqu’à 3 h 00. Donc, assurez-vous de communiquer avec eux à temps afin de vous assurer de recevoir leurs services. Voici les numéros de téléphone où rejoindre chaque secteur :

Secteur Chaudière : 418 227-0808

Secteur Beauce-Nord : 418 387-6444

Secteur Etchemins : 418 625-3000

De plus, à l’exemple de Nez Rouge lui-même, la prévoyance est notre marque de commerce et nous anticipons, avec joie et fébrilité, nos besoins en équipes de raccompagnateurs. Ce vendredi, Opération Nez rouge Beauce-Etchemins aurait donc besoin de 25 équipes dans le secteur Chaudière, de 15 dans le secteur Beauce-Nord et de 3 équipes dans le secteur Etchemins. En ce qui concerne samedi, l'organisme aurait besoin de 35 équipes dans le secteur Chaudière, de 10 dans le secteur Beauce-Nord, et de 4 dans le secteur Etchemins.

Régionalement, Opération Nez rouge Beauce-Etchemins souhaite donc recevoir 92 équipes, afin de desservir le territoire et ainsi permettre aux concitoyens de festoyer sécuritairement.

L’équipe invite les gens à s’impliquer tout au cours de la fin de semaine et à s’inscrire dans les plus brefs délais par Internet, au www.operationnezrouge.com, afin de favoriser leur accréditation, ou encore à se rendre directement à l’une de leurs trois (3) centrales locales à compter de 20 h 00 les soirs de service.

Opération Nez rouge Beauce-Etchemins remercie tous leurs collaborateurs/partenaires qui garantissent leur continuité, afin d’inciter les gens à avoir « la meilleure idée de la soirée », et ce, jusqu’au 31 décembre inclusivement.