Des employés du Groupe Aptas complètent une formation en insertion socioprofessionnelle

13 employés du Groupe Aptas de Sainte-Marie ont complété avec succès une formation en insertion socioprofessionnelle, donnée par le Centre de formation des Bâtisseurs de la Commission scolaire Beauce-Etchemins.

Le Groupe Aptas emploie principalement des gens vivant avec des limitations intellectuelles ou physiques. Le groupe aide ses employés à intégrer le marché du travail, par le développement d’activités adaptées, et les amène ainsi à devenir des gens de compétence.

Le but de cette formation, d’une durée de 24 semaines, était de donner à ces gens le plus d’outils possible dans leur milieu de travail, mais aussi à l’extérieur de ce cadre, dans leur vie personnelle. Il était question notamment de connaissance et d’estime de soi, de conciliation travail-vie privée, de gestion d’interactions en milieu de travail, de communication ou de saines habitudes de vie.

Les employés-étudiants y ont donc appris à faire un budget, à gérer leur alimentation, à prioriser leur agenda et à gérer leur énergie, toutes des tâches qui vont de soi, mais qui font toute la différence entre une belle qualité de vie au travail et une qui est moindre.

Tous les gens du Groupe Aptas sont amenées à suivre un jour ce type de formations, tout en étant toujours accompagnés, ce qui les aide grandement à s’épanouir professionnellement.

Voici le nom des employés qui ont complété cette formation avec succès :

