Des cartes de Noël pour sensibiliser la population à la pauvreté

Pour les membres de la concertation locale du Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté (GRAP) Beauce-Sartigan, partenaires du développement social, la campagne des cartes de Noël est une belle tradition du temps des Fêtes pour sensibiliser la population beauceronne et pour rappeler la nature politique des enjeux de pauvreté et d’exclusion sociale.

Cette campagne, créée par le Collectif pour un Québec sans pauvreté, vise à dénoncer les inégalités et les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté.

La campagne 2018

Cette année, différentes situations de pauvreté sont représentées au moyen d’un détournement de loteries bien connues. Ainsi, la carte « Lotto pauvre-o-max » rappelle qu’au Québec, 800 000 personnes ne couvrent pas leurs besoins de base; « la Mini vie » fait le portrait de Daphnée qui demeure pauvre, malgré son emploi; enfin la célèbre « Lotto 6/49 » devient la « Lotto 6/48 » pour les cartes de Josée et Akim, deux personnes assistées sociales qui n’ont droit qu’à la prestation de base de 648 $ par mois. Le détournement des loteries les plus populaires permet de rappeler qu’au Québec, où une personne sur dix ne couvre pas ses besoins de base, la pauvreté est probablement la loterie qui, malheureusement, fait le plus de « gagnants » et de « gagnantes ».

Le GRAP Beauce-Sartigan souhaite rappeler l’importance d’être sensibilisé à cette cause en cette période où les élans de générosité sont nombreux, mais également, tout au long de l’année.