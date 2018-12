Opération Père Noël permet d'offrir un cadeau à 132 enfants

Pour une cinquième année consécutive, dans le cadre d’Opération Père Noël, le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (CSQ) a procédé hier matin, le 17 décembre, au CLSC, à la livraison des cadeaux de 132 enfants parrainés.

Le Syndicat s’est ainsi associé aux intervenants du programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) afin d’offrir à certains enfants un cadeau à l’occasion de Noël.

Cette activité était rendue possible grâce à la supervision de madame Natacha Lapointe et de l’implication du personnel du CLSC qui se chargeait d’interpeller les enfants et de les aider à produire une lettre au père Noël suggérant les cadeaux désirés et qui était ensuite remise au Syndicat.

Celui-ci jumelait alors chacune de ces lettres aux membres du personnel enseignant ou du personnel professionnel qui souhaitaient participer à l’opération en offrant les cadeaux demandés.

Profil du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (CSQ)

Le CSQ représente les quelque 2000 enseignantes et enseignants de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Ils proviennent de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Il est affilié à la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) et à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).