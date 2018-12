Quartier Centre-Ville aide les victimes de violence conjugale

Le regroupement Quartier Centre-ville a profité de l’occasion du Marché de Noël sur la première avenue, pour remettre le contenu de son traditionnel bas de Noël à l'organisme Le Havre l'Éclaircie. Les commerçants de la 1re avenue ont inclus un article chacun dans le bas de Noël dont la valeur totale avoisine 1500 dollars.

L’heureuse gagnante du bas de Noël pourra y trouver à l’intérieur des vêtements, un pyjama, des jouets, un manteau, un cuiseur à vapeur et beaucoup d’autres articles. Jean-Philippe Vachon, représentant de Quartier Centre-Ville, explique que le regroupement a choisi l’organisme le Havre l'Éclaircie parce qu’il passe souvent plus inaperçu.

Le Havre l’Éclaircie vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale. L’organisme offre de l’hébergement transitoire, des consultations individuelles, de l'accompagnement dans les démarches, de l’écoute téléphonique, etc.. Havre L’éclaircie encourage la reprise en charge des capacités personnelles de ces femmes victimes de violence.

On fera tirer le bas de Noël à l’une de ces femmes qui sera en maison d’hébergement pendant la période des Fêtes. Une soirée spéciale sera organisée pour ces femmes et leurs enfants qui vivent des moments plus difficiles.