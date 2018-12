Un diplômé jeune de cœur

Le Cégep Beauce-Appalaches a présenté un diplômé bien spécial, lors de sa cérémonie de remise des diplômes, qui avait lieu le samedi 24 novembre dernier. En effet, monsieur Jacques Marcas, âgé de 84 ans, a reçu une attestation d’études collégiales en Inspection de bâtiment par le biais de la reconnaissance des acquis.

Devant plusieurs centaines de diplômés, il a livré un discours fort inspirant : « Ne vous laissez pas arrêter par l’âge, car seule la vieillesse est un obstacle. L’âge est la somme de vos connaissances et de votre expérience acquises tout au long de votre vie ». Malgré son âge, monsieur Marcas est encore poussé par un fort désir d’apprendre et de se perfectionner continuellement.

Celui-ci a terminé des études à l’École polytechnique de Montréal à l’âge de 33 ans. Depuis, il n’a jamais cessé d’apprendre. Avec son impressionnant bagage de connaissances, M. Marcas est reconnu par ses pairs comme étant un conteur extraordinaire. Pour la suite, il a bien l’intention de poursuivre son apprentissage : « Les études sont un moyen de nous garder au courant et elles nous permettent de vivre conscient le plus longtemps possible ».

Pour le directeur général de l’établissement, Pierre Leblanc, « M. Marcas a démontré un grand professionnalisme et a su rencontrer toutes les exigences des évaluations, afin de faire reconnaître et consolider ses compétences développées par ses expériences de travail. Voilà un bel exemple pour la jeunesse et la preuve qu’on apprend toujours, peu importe l’âge ».

À propos de la reconnaissance des acquis

La reconnaissance des acquis permet à un travailleur qui a de l’expérience significative dans différents domaines, des expériences de vie ou de travail, de faire évaluer et reconnaître officiellement ses acquis et ses compétences par rapport à un programme d’études. La reconnaissance des acquis est une solution intéressante pour les entreprises qui peuvent offrir à leurs employés de nouvelles occasions de carrière au sein même de la compagnie.