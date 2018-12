4 règles pour une gestion d’équipe efficace

Il n’est un secret pour personne que la qualité de vie au travail est une source de motivation et de plus grande productivité. Le travail en équipe devient plus performant, les prises de décisions sont meilleures. Quelles techniques de management efficaces mettre en place pour y parvenir ?

La gestion des équipes passe par la mobilisation du personnel autour d’objectifs clairs et atteignables mais pas seulement : il faut savoir encourager la prise de parole, écouter activement, faire des retours en termes de communication, développer les compétences, gérer le temps, déléguer, anticiper les conflits, les gérer… Bref, il faut être un bon manager ! Une formation en e-learning peut être nécessaire avant toute chose pour mettre en œuvre une gestion d’équipe efficace :

1.Le management horizontal

Fini le temps où le chef d’entreprise décidait de tout dans sa tour d’ivoire. Il doit descendre sur le terrain pour s’informer par lui-même et coacher ses collaborateurs. Connaître ses salariés, appréhender leurs missions et leurs comportements permet d’avoir une vision précise des postes de son entreprise et de mieux comprendre comment faire pour mobiliser les énergies, voire intégrer ceux qui se sentiraient à la marge.

2.Recruter les bonnes compétences

L’objectif est d’apporter une plus-value aux équipes pour travailler dans des conditions optimales. Le recrutement est souvent l’affaire de spécialistes en ressources humaines, une bonne occasion de déléguer pour ne pas perdre trop de temps ni trop d’argent.

3.Fixer des objectifs clairs

Les objectifs sont des leviers de la motivation. Chacun dans l’entreprise doit connaître sa mission précise, le travail à accomplir faute de quoi les énergies peuvent se disperser dans tous les sens et se diluer. Il ne suffit pas de les énoncer, il faut également qu’ils soient bien compris. La pédagogie est indispensable à l’engagement des salariés.

4.Utiliser des outils informatiques

Pour centraliser l’ensemble des informations sur le personnel, gérer les feuilles de temps en ligne, le chef d’entreprise aura tout intérêt à s’équiper d’un logiciel de gestion des ressources humaines gratuit. D’autres options lui permettront de coordonner le personnel dans le cadre de la gestion de projet, suivre en temps réel leurs progressions, maîtriser les dépenses et disposer d’un agenda à partager. Un véritable assistant RH virtuel !

On ne s’improvise pas manager. Il faut tout à la fois savoir animer, prendre des risques et appréhender des expériences très diverses.