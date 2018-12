4 idées de cadeaux originaux pour Noël

Offrir un cadeau est avant tout un témoignage d’affection. Pour sortir des sentiers battus, voici quelques idées originales adaptables à chaque budget.

1.Un cadeau made in Québec

Dans la mouvance du développement durable, pourquoi ne pas faire un geste pour la planète et offrir un cadeau fabriqué maison à côté de chez vous ? Le made in Québec est très en vogue, d’autant qu’il est de proximité, l’empreinte carbone est quasi nulle !

Vous chinerez des tas d’idées à moins de 100 dollars : sirops artisanaux, miel à la vanille, mouchoirs en tissus, coffrets de thé, macramés, support à bijoux… Un peu plus cher, au-delà de 100 dollars et plus, vous trouverez de très beaux objets en bois d’érable ou noyer, des œuvres picturales sur bois à accrocher au mur de votre salon, des lampes géométriques ou des écouteurs bois et cuir très écolo !

2.Une formation découverte

Une séance de découverte peut faire naître une nouvelle passion. Vous serez très original en offrant un cours de batterie à Montréal, un cours de peinture, de chant ou de danse ! Pensez également au cours de cuisine avec un chef, à un atelier DIY ou jardinage pour les beaux jours, pourquoi pas une expérience dans un simulateur de vol ! Il y en a pour tous les budgets.

3.Une boîte à surprises

La boîte à surprises a l’avantage de s’adapter à tous et à tous les budgets. On y met ce que l’on veut : des places de cinéma, un livre, des produits de beauté, des huiles essentielles, des perles de bain, un CD… Personnalisez votre boîte en fonction de son destinataire et fabriquez un bel emballage fait maison. Les ados apprécieront aussi !

Autre idée à faire soi-même : le bocal à bonheurs ! Joliment décoré, celui à qui vous l’offrez pourra y ranger des petits mots doux, des photos, des billets de spectacles ou de cinéma, des tickets d’entrée de musées, bref tous les petits bonheurs qui enchantent la vie !

4.Une journée au spa

Quoi de plus agréable que de passer une journée à se chouchouter dans l’un des plus beaux spas de Québec ! L’occasion d’un week-end en amoureux ou d’une sortie entre copines. Parmi les plus prisés, le spa scandinave du Mont Tremblant dans les Laurentides. N’oubliez pas vos skis ! La station est très agréable.