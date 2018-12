Les établissements de la CSBE fermés à cause du verglas

En raison du verglas tombé la nuit dernière, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) a pris la décision de fermer tous ses établissements. Les écoles des commissions scolaires des Appalaches et de la Côte du Sud sont également fermées

Suspension des cours en raison du mauvais temps

Aujourd'hui, le vendredi 21 décembre 2018, les cours sont suspendus pour les élèves des écoles primaires et secondaires, ainsi que pour les élèves des centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle. Tout le personnel doit cependant se présenter au travail selon l’horaire prévu, à l’exception du personnel enseignant qui est autorisé à effectuer son travail de la maison. Il est à noter que tous les services de garde sont ouverts. À cause du congé des fêtes, il n'y avait pas de cours prévus ce soir. en formation professionnelle et en éducation des adultes.

Plusieurs établissements ont choisi d’organiser un réveillon de Noël hier soir, pour donner congé à leurs étudiants ainsi qu’à leur personnel en ce vendredi, toutefois, certaines écoles avaient envisagé ouvrir leurs portes.

L’École Jésus-Marie de Beauceville avait déjà planifié être fermée aujourd’hui.