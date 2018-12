L'AIS Beauce-Sartigan : une fête qui fait bien des heureux

Le samedi 22 décembre, les membres de l’Association pour l’intégration sociale (AIS), région Beauce-Sartigan, leurs familles et les bénévoles avaient l’occasion de célébrer lors de la traditionnelle fête de Noël qui se déroulait cette année à l’école des Deux-Rives de Saint-Georges.

Pour l’occasion, quelques familles qui ne sont pas membres de l’AIS, et qui ont également des enfants ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, assistaient également à l’événement, tout comme le maire, M. Claude Morin.

« C’est Noël, c’est la fête de tout le monde, pour être le plus inclusif possible, donc ils ont accepté l’invitation. On a aussi invité la Maison du Tournant, qui avait un répit d’enfants à Lac-Etchemin, avec une DI ou une TSA. Ils sont venus avec trois enfants aussi après-midi jouer avec les nôtres, question d’avoir un beau Noël pour tout le monde », a indiqué le directeur général de l’AIS, M. Emmanuel Rodrigue.

De 9 h 30 à 16 h 30, les enfants recevaient entre autres la visite du père Noël. Des mascottes étaient sur place et les enfants pouvaient s’amuser dans des jeux gonflables. Ils étaient invités à prendre part au souper des Fêtes avec leurs parents s’ils le désiraient.

Les adultes prenaient part à la fête à partir de 14 h 30 pour le souper des Fêtes, une prestation musicale et une soirée dansante qui se déroulait jusqu’à 22 h.

Cette année, c’est le musicien Vincent Dupont qui avait la tâche d’animer la soirée. Celui-ci se produisait sur scène de 17 h 30 jusqu’à 19 h 00. Un DJ prenait ensuite la relève musicale. À nouveau cette année, Emmanuel Rodrigue s’est transformé en DJ d’un soir, lui qui anime musicalement, une fois sur deux, les soirées dansantes de l’organisme qui ont lieu une fois par mois.

La fête de Noël de l’AIS en était à sa troisième édition, et l’événement ne cesse de prendre de l’ampleur à chaque année, comme l’a d’ailleurs mentionné M. Rodrigue.

« C’est notre troisième aussi gros. On a toujours fêté Noël, mais y’a trois ans, on a invité Robby Johnson à venir, et l’année passée, Laurence Castera. À chaque année, on dirait qu’on grossit notre événement, disons que ça fait des années qu’on fête Noël, mais ça fait trois ans qu’on le fête avec une plus grande ampleur. Et chaque année, le nombre de personnes augmente, pour venir fêter Noël avec nous autres. Fait qu’en même temps, on est très contents de ça. »