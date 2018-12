Isabelle Dulac sème le bonheur à la résidence Marie-Pier de St-Côme

Hier, le 23 décembre, la propriétaire des Délices d’Isabelle, madame Isabelle Dulac, en collaboration avec les élèves de trois écoles de la Commission scolaire Beauce-Etchemin, a permis à des aînés de la résidence Marie-Pier, située à Saint-Côme-Linière, de passer un meilleur moment à l’occasion de Noël.

Avec ce projet, en plus de semer la joie chez les personnes âgées, Isabelle Dulac voulait également conscientiser les plus jeunes au fait qu’à Noël, certaines personnes sont seules et que quand celles-ci reçoivent de petites attentions, cela peut leur faire réellement plaisir.

La jeune entrepreneure est donc allée remettre aux résidents une cinquantaine de cartes de Noël, créées par les élèves de la commission scolaire. Celle-ci a fait une demande auprès des Services éducatifs de la CSBE, qui englobe toutes les écoles de Beauce-Etchemin, afin de recevoir les quelque 50 cartes pour son projet.

« Je voulais vraiment avoir un foyer pour personnes âgées que y’avait le bon nombre de personnes pour les cartes. Parce que je voulais pas qu’il y en ait qui étaient seuls ou qui soient déçus de pas en recevoir, qui soient tristes aussi. Moi, c’est vraiment important que tout le monde en ait », a mentionné madame Dulac.

Par l’entremise de sa page Facebook professionnelle, elle a aussi fait une vidéo pour trouver des personnes pour l’aider à réaliser ce projet qui lui tenait à cœur. C’est ainsi qu’un couple de bénévoles sont venus lui apporter leur aide, en plus de recevoir celle de sa belle-mère, afin de distribuer les cartes, ainsi qu’un petit chocolat.

« Sincèrement, les chocolats, ça leur a fait vraiment tout un bonheur. C’était fou, parce qu’eux autres, y nous disaient : “Nous, on peut pas en acheter, vu qu’on est ici.” Fait que y’étaient vraiment très heureux d’en avoir. C’est un bénévole aussi qui avait acheté le chocolat pour que je puisse leur en donner. Y’a beaucoup de gens autour de moi qui m’ont aidée à ce petit projet-là aussi », a-t-elle indiqué.

Madame Dulac aimerait beaucoup refaire l’activité à chaque année, mais tout en ayant plus d’avance, pour avoir le plus de cartes possible. Son but est d’aller dans des centres de personnes âgées qui ont moins d’activités, de cibler des gens qui sont plus laissés à eux-mêmes.

Faire la différence dans la vie des gens

La propriétaire des Délices d'Isabelle réussit vraiment à faire une différence dans la vie des gens, elle qui a donné un atelier de cupcakes pour des personnes ayant un handicap, au Centre Amalgame, le 20 décembre dernier.

« Eux autres étaient très contents aussi. J’ai pas énormément les moyens financièrement d’offrir, mais des fois, y’a des gens qui me contactent pis y me disent “J’aimerais ça offrir ça à telle personne.” Ma belle-mère avait payé un 75 % de la facture, le Centre Amalgame avait payé le reste. »

Isabelle Dulac cherche avant tout à conscientiser les gens à réaliser la même chose en donnant de leur temps, mais pour elle, ce sont de belles façons de faire du bon bénévolat et de donner en cette période des fêtes.