Cardio Féminin ferme ses portes à Saint-Georges

Le samedi 22 décembre, Cardio Féminin annonçait sur sa page Facebook sa fermeture définitive, en raison d’une situation hors de leur contrôle.

C’est donc une autre entreprise qui ferme ses portes à Saint-Georges. Cependant, cette fermeture n’affectera en rien les services déjà donnés par Colette Poulin, Jardin Corporel et François Veilleux, massothérapeute.

De plus, pour ceux qui avaient déjà payé des abonnements, deux possibilités s’offrent à eux :

Les gens peuvent se présenter au 9725, 5e Avenue, chez Cardio Féminin, avec leur contrat. Celui-ci sera honoré sans frais;

Il est aussi possible de communiquer avec l’OPC au numéro sans frais 1 888 672-2556 ou au 418 643-1484.

L’entreprise tient également à prendre quelques instants pour remercier tous leurs clients pour toutes ces belles années.

Cardio Féminin était le seul centre 30 minutes en Beauce et offrait notamment plusieurs services : entraînement intérieur et extérieur, coaching en perte de poids, heures de gym animées, infrathérapie, massothérapie, bronzage, etc.