Hausse du panier d’épicerie en 2019

Selon le Rapport canadien sur les prix alimentaires à la consommation, il en coûtera plus cher aux Canadiens pour faire l’épicerie cette année.

Le rapport, qui a été publié par l’Université Dalhousie à Halifax, ainsi que l’Université de Guelph en Ontario, prévoit ainsi une hausse globale des aliments, toutes catégories confondues, passant de 1,5 % à 3,5 % en 2019.

La famille canadienne peut s’attendre à dépenser cette année 12 157 $ pour subvenir à ses besoins alimentaires, une hausse de 411 $. Les sorties au restaurant coûteront également plus cher, se chiffrant à environ 143 $ de plus pour l’année actuelle.

Hausse du prix des légumes

La hausse du prix des légumes sera significative, passant de 4 à 6 %. Cette hausse sera l’un des facteurs les plus importants pour 2019, car ce sera cette catégorie d’aliments qui connaîtra la plus grande hausse.

Par contre, le rapport prévoit une baisse des prix pour ce qui est des viandes, des poissons et des fruits de mer. Les inventaires plus élevés, de même qu’une demande plus faible pour la prochaine année seraient la cause de cette baisse. Jusqu’en 2020, le prix des viandes continuera d’ailleurs à diminuer, toujours selon le rapport.

Voici les résultats complets de la hausse anticipée par les auteurs du rapport en ce qui concerne les différentes catégories d’aliments pour la prochaine année :

Restauration : 2 à 4 %

Produits laitiers et œufs : 0 à 2 %

Fruits et noix : 1 à 3 %

Pains et céréales : 1 à 3 %

Viandes : -3 à -1 %

Légumes : 4 à 6 %

Épiceries : 0 à 2 %

Poissons et fruits de mer : -2 à 0 %

Prévisions toutes catégories confondues : 1,5 à 3.5 %

Pour lire les détails complets de ce rapport, vous pouvez consulter le lien suivant : https://www.ledevoir.com/documents/pdf/CanadaFoodPriceReportFRE2019.pdf.

SOURCE : Rapport canadien sur les prix alimentaires à la consommation 2019