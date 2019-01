Continuité des programmes J’AVANCE dans la MRC Robert-Cliche

Le Murmure, groupe d’entraide de personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale est fier d’annoncer qu’il remet en place les programmes J’AVANCE de REVIVRE, dans la MRC Robert-Cliche.

Dès le 29 janvier 2019, Le Murmure abordera le thème de l’autogestion de l’anxiété en milieu de travail et le 30 janvier 2019, le programme de l’autogestion de l’estime de soi débutera. Ces programmes sont ouverts à la communauté. Des intervenantes qualifiées animeront les rencontres de groupe, qui auront lieu toutes les semaines pendant 10 semaines.

Le Murmure a pris la décision de démarrer un programme sur l’autogestion de l’estime de soi, car l’organisme croit pertinemment que ce sujet touche une très grande partie de la communauté. Celui-ci a également choisi le thème de l’autogestion de l’anxiété en milieu de travail, car Le Murmure est interpellé - grâce à son volet d’intégration socioprofessionnelle - par ce sujet de la santé mentale au travail. Le Murmure avait déjà offert une conférence sur le sujet du travail en 2016. Offrir une démarche et des outils avant de perdre l’équilibre semble, pour le groupe d’entraide, une approche gagnante autant pour les personnes et leurs familles, que pour les milieux de travail.



Les programmes d’ateliers psychoéducatifs de J’AVANCE offrent aux personnes un soutien pour l’autogestion de leur santé. Cette stratégie est de plus en plus reconnue comme une composante indispensable dans le cheminement des personnes vivant avec une problématique en santé mentale. L’autogestion de la santé vise l’adoption de comportements qui diminuent les symptômes, aident à prévenir les rechutes et améliorent le bien-être des personnes au quotidien. Plus de 42 experts ont participé à l’élaboration de ces programmes, qui ont clairement démontré leur efficacité auprès des participants.



L’organisme est membre de la Table régionale des organismes communautaires actifs en santé mentale de Chaudière-Appalaches (TROCASM-12) et celle-ci a été sélectionnée pour l’implantation des programmes J’AVANCE dans la région. Ainsi 8 groupes d’entraide en santé mentale, dont Le Murmure, ont déployé les programmes dans Chaudière-Appalaches en hiver dernier. Rappelons que REVIVRE est un organisme présent pour toute personne étant touchée par les troubles anxieux, la dépression et le trouble bipolaire.



Le Murmure a pour mission de soutenir les personnes ayant ou ayant eu une problématique de santé mentale afin d’améliorer leur qualité de vie. Il est d’ailleurs présent dans la MRC Robert-Cliche depuis 1994.