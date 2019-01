Une journée de rêve pour Benjamin Roy

Benjamin Roy, un jeune résident de Sainte-Marie, a vécu une journée mémorable, tout en réalisant du même coup un rêve, samedi le 29 décembre, alors qu’il assistait à la confrontation entre le Lightning de Tampa Bay et le Canadien de Montréal à l'Amalie Arena de Tampa.

Benjamin a ainsi pu jouer le rôle du Thunder Kid et se tenir aux côtés de son idole, Yanni Gourde, attaquant pour l’équipe de Tampa Bay, au tout début de la rencontre. Ce rêve est devenu réalité grâce à l’organisation du Lightning et à la fondation Rêves d’enfants.

« Benjamin a une tumeur au cerveau. La fondation Rêves d’enfants, les enfants qui sont malades, comme ceux qui font de la leucémie, ils peuvent leur faire réaliser un rêve, comme aller à Walt Disney, en croisière, ces choses-là, pis Benjamin, lui, a choisi d’aller voir une game de hockey », a spécifié le père de Benjamin, Michel Roy.

Comme le jeune Beauceron avait déjà rencontré Gourde l’an passé, durant l’été, la concrétisation de ce rêve s’est faite plus facilement, notamment avec l’organisation du Lightning.

Grâce à eux, Benjamin a eu entre autres la chance de visiter le vestiaire et l’amphithéâtre de l’équipe, et a eu l’occasion également de rencontrer les autres joueurs.

« J’ai vu Mathieu Joseph, Stamkos, pis j’ai fait une entrevue avec Yanni Gourde », a d’ailleurs mentionné le jeune garçon, qui est âgé de 8 ans.

Ce dernier a par ailleurs été impressionné de se retrouver sur la patinoire aux côtés de l’attaquant du Lightning et des autres membres de l’équipe.

« Y sont grands en tabarnouche, les joueurs! », s’est-il exclamé.

Très heureux, et étant certain qu’il réaliserait ce rêve un jour, Benjamin a vécu ces moments mémorables en compagnie de toute sa famille, dont son frère jumeau, Arthur, et l’aîné de la famille, Eliot, âgé de 11 ans.

La fondation Rêves d’enfants travaille en collaboration avec les communautés de partout au pays pour offrir aux enfants atteints d’une maladie qui menace leur vie la possibilité de réaliser leur plus grand rêve. En créant des expériences inoubliables et significatives pour ces enfants et leurs familles, Rêves d’enfants améliore ainsi leur qualité de vie.

Jusqu’à ce jour, et après plus de 30 ans, Rêves d’enfants a accordé leur rêve le plus cher à plus de 25 000 enfants et à leur famille, ce qui représente trois rêves par jour.