Chats et chiens : les propriétaires pourront renouveler les médailles

La SPA Beauce-Etchemin acheminera l’avis de renouvellement pour la médaille de votre chien et/ou de votre chat, au cours des prochaines semaines, dès le 14 janvier prochain.

Les premiers envois s’amorceront donc dans la semaine du 14 janvier pour les zones 1 et 8. Ceux des zones 2 et 5 recevront leur avis dans la semaine du 11 mars alors que pour les autres zones, soit 3, 3.1, 5.1 et 7, l’avis sera posté dans la semaine du 13 mai. Sur ce document, les gens y retrouveront diverses informations, notamment sur le délai dont vous disposez pour vous acquitter de cette somme. Précisons que les zones sont les mêmes que celles qui prévalent pour la cueillette des ordures et du recyclage.

Pour payer le coût de la médaille de votre animal, vous pourrez, comme vous l’avez fait au cours des dernières années, vous présenter au 1er niveau de l’hôtel de ville de Saint-Georges tous les vendredis, du 25 janvier au 5 juillet entre midi et 17 h 30, à l’exception du vendredi 19 avril (Vendredi saint). Vous pouvez aussi payer la médaille en vous présentant à l’accueil de l’hôtel de ville de Saint-Georges (3e niveau) ou au bureau de la SPA Beauce-Etchemin à Beauceville.

Précisons que si vous n’avez plus votre animal, il est important d’en informer la SPA le plus rapidement possible afin qu’il soit retiré de la liste. Vous pouvez le faire en communiquant avec la SPA Beauce-Etchemin au 418 774-8801 poste 1222, entre 8 h et 15 h, ou par courriel spabe@sogetel.net. On vous demandera notamment de préciser la raison pour laquelle vous n’avez plus votre animal.

Vous pouvez également consulter la réglementation sur le site Web de la Ville : http://bit.ly/2PUvqpH.