Un tour du chapeau pour la quatrième génération des Leclerc

Sur cette photo envoyée par M. Ghislain Leclerc, un résident de Saint-Georges, on peut y compter 4 générations.

Sur la photo apparaît ainsi celui qui complète le tour du chapeau des 4 générations, Mathis Leclerc, 3 ½ mois, dans les bras de son arrière-grand-père Yvon Leclerc, 91 ans, résident à la Villa du Moulin de Saint-Joseph.

On y retrouve aussi son grand-père Ghislain Leclerc, et Étienne Leclerc, son papa, de Saint-Côme. Sur la photo apparaissent également, William Leclerc, 5 ½ ans, et Alexandre Leclerc, 3 ½ ans.