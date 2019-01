Avertissement de tempête : entre 15 et 25 cm attendus

L’heure de pointe risque d’être plus compliquée demain matin, puisque la province peut s’attendre à voir tomber jusqu’à une vingtaine de centimètres de neige. Plusieurs régions risquent d’être touchées.

Dès ce soir, une dépression qui provient de l’Alberta arrivera par le nord-ouest et affectera le secteur, ainsi que les régions du sud et du centre. Une seconde impulsion, engendrée par un système du sud des États-Unis, touchera également l’est du territoire.

Au total, entre 15 et 25 cm de neige tomberont donc sur la province, et à cette neige, s’ajouteront des rafales pouvant atteindre 50 km/h. Il y a risque de poudrerie. Il y aurait aussi risque de pluie verglaçante dans les régions du sud et du centre.

Dans la région, la neige commencerait à tomber cette nuit pour se prolonger jusqu’à mardi matin. La quantité prévue serait près de 10 cm. La température pour cette nuit atteindra -14°C, avec un temps ressenti de -21°C, alors que demain, la température sera un peu plus clémente avec -8°C, avec un temps ressenti de -16°C.

Encore une fois, la prudence sera donc de mise sur les routes.