Conférence pour les acériculteurs sur la tubulure

Les connaissances en acériculture évoluent très rapidement. Pour en apprendre davantage sur la nouvelle approche en planification et installation de tubulure, les productrices et producteurs acéricoles de Chaudière-Appalaches et de l’Estrie sont invités à assister à la conférence La tubulure : une nouvelle approche pour un rendement supérieur.

Organisée par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB), en collaboration avec les réseaux Agriconseils de la Chaudière-Appalaches et de l’Estrie, cette conférence sera présentée dans 5 localités différentes : le mardi 22 janvier au motel La Différence à Sainte-Marie; le mercredi 23 janvier à l’auberge La Source à Saint-Romain; le mercredi 30 janvier au Centre des arts et de la culture à Lac-Etchemin; le mardi 5 février à la salle des Chevaliers de Colomb à Thetford Mines et le mercredi 6 février à la salle de l’âge d’or de Saint-Ludger.

Les conférenciers sont Michel Cloutier, ing.f., expert acéricole, et Michaël Cliche, ing.f., conseiller acéricole, tous les deux au sein de l’APBB Services acéricoles.

Toutes les présentations débutent à 19 h 00. L’entrée est gratuite. Les producteurs acéricoles doivent s’inscrire à l’entrée et fournir, s’ils en possèdent un, leur numéro d’identification ministériel (NIM) du MAPAQ. Pour toute information : 418 228-5110 ou 1 800 366-5110, poste 114 ou 121.

APBB Services acéricoles est fière de pouvoir compter sur Les Équipements Lapierre inc. de Saint-Ludger, partenaire de l’événement, et remercie Desjardins entreprises pour sa commandite.