Des horaires à l'heure pour les ambulanciers de Sainte-Marie

Sainte-Marie peut compter sur des ambulanciers avec des horaires à l’heure plutôt que des horaires de faction. Christian Duperron, président de TASBI, regroupement des paramédicaux de la Beauce, a exprimé sa satisfaction face aux changements qui sont entrés en vigueur le 6 janvier.

« Un grand pas en avant pour le travail des paramédicaux, mais surtout pour la protection de la population de Sainte-Marie».

Christian Duperron, président de TASBI

Le sous-territoire de Sainte-Marie avait encore recours à des horaires de faction pour les paramédicaux. Rappelons que les ambulanciers attendaient les appels d’urgence de leur domicile.

« Depuis dimanche, les paramédicaux sont assis dans leur ambulance, garantissant ainsi un délai de réponse beaucoup moins long et par le fait même, plus efficace.», explique M. Duperron.

Heureux de cette victoire, la mission de M. Duperron n’est pas terminée. Malgré les avancées, la couverture reste déficiente à Sainte-Marie. Depuis quelques années, on envisage de se munir d’un second véhicule pour pallier aux délais trop longs causés par une demande croissante.

« Nous avons les ressources, le matériel et l’expertise pour doubler l’effort de nos membres sur le territoire de Sainte-Marie. Nous allons continuer de faire des représentations auprès des personnes en autorité. Les besoins sont criants et nous voulons offrir le meilleur service possible, », conclut le président Duperron.

À propos de TASBI

TASBI (Travailleurs ambulanciers de Beauce inc.) a été fondée à l’été 1987. Exclusivement composés de paramédicaux, le conseil d’administration et le conseil exécutif de l’organisation comprennent bien la réalité du terrain. TASBI compte près de 194 membres dans trois compagnies ambulancières distinctes de la grande région de Chaudière-Appalaches et de l’Estrie.