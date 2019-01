Couture Aluminium soutient la mission de Groupe Espérance et Cancer

L’équipe de Couture Aluminium a initié un projet de fabrication de bacs de récupération de canettes pour amasser des fonds pour appuyer l’organisme Groupe Espérance et Cancer.

Ces bacs sont mis en vente au coût de 100$ auprès de particuliers ou d’entreprises. Pour chaque vente, le fabricant fera un don de 20$. Les fonds récoltés aideront l’organisme régional à poursuivre sa mission de venir en aide aux personnes atteintes de cancer et leurs proches en leur offrant support et activités. Ils sont fabriqués sur commande et sont disponibles en différentes couleurs et motifs.

Pour plus d’informations, il est possible de communiquer avec Couture Aluminium ou avec le Groupe Espérance et Cancer.