Une aide de 1000 $ accordée à la polyvalente des Abénaquis

La Fédération des transporteurs par autobus, par le biais de sa fondation, a accordé une aide financière de 1000 $ au programme Profil anglais de la polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper en octobre 2018.

Ce don a donc permis aux élèves du programme de Profil anglais de 1re et de 2e secondaire de se rendre à Québec à l'automne dernier. Ils ont eu la chance notamment de souper au restaurant Spag & Tini et par la suite, de faire la Ghost walk dans le Vieux-Québec. Sans la généreuse contribution de la Fondation des transporteurs par autobus, cette sortie mémorable n’aurait pas été possible.

La Fondation des transporteurs par autobus vient en aide aux enfants défavorisés en milieu scolaire du primaire ou du secondaire de la province de Québec. Elle permet de réaliser différents projets culturels, académiques ou sportifs.

« C’est les écoles qui font des demandes, qui envoient ça à la Fondation directement, puis il y a un comité qui analyse les demandes, puis qui accorde de l’aide. L’objectif de la Fondation est de répondre au plus grand nombre de demandes possibles, avec le budget qu’on a, les dons qu’on ramasse annuellement », a indiqué M. Martin Bureau, directeur général adjoint et directeur des communications pour la Fédération.

Les écoles qui font une demande auprès de la Fondation doivent répondre à certains critères, comme celui de permettre aux élèves de s’épanouir et d’améliorer leur niveau de connaissance et de performance. Elle redonne donc à la communauté par des projets et des demandes qui lui sont faites.

Depuis sa création, la Fondation des transporteurs par autobus a permis à 463 écoles réparties dans 65 commissions scolaires de réaliser plus de 631 projets financés. Un montant de 476 839 $ a été distribué auprès des écoles à travers le Québec.

En 2018, c’est 43 écoles qui ont bénéficié du programme de la Fondation, la polyvalente des Abénaquis étant la seule école de la Beauce qui a pu obtenir une telle aide financière.

Pour en savoir plus sur la Fédération des transporteurs par autobus et sur sa fondation, vous pouvez consulter leur site Web au https://www.federationautobus.com/fondation.