De nouvelles activités hivernales au Club de Golf de Beauceville

Le Club de Golf de Beauceville/Hôtel La cache du Golf offrira des activités à l’année. En association avec MF Aventure et la Ville de Beauceville, le terrain de golf a été transformé pour permettre la pratique d’un grand nombre de sports hivernaux.

Les amateurs de pleins-airs seront servis avec les pistes de Fat bike, de trottinette des neiges, de skis hok et de raquettes. Le lieu a été pensé pour convenir autant aux familles qu’aux plus expérimentés. ll est divisé en deux zones.

La première est la Zone MF qui comprend une piste « Pom-track » de 2 km. Cette piste est faite d’obstacles pour les Fat bike et les trottinettes des neiges. Une seconde piste familiale de 8 km qui convient autant pour les vélos, les trottinettes et les raquettes fait partie de cette zone. Dès le samedi 19 janvier, les gens pourront venir essayer ces pistes.

Une autre piste de 5 km de Fat bike dédiée aux gens plus expérimentés ouvrira le samedi 26 janvier. Le lieu est ouvert 7 jours sur 7 de 8h30 à 20h30. Les réservations ne sont pas obligatoires. Les visiteurs n’ont qu’à se présenter à la réception de l’hôtel et ils pourront louer l’équipement soit à l’heure ou à la demi-journée.

Le prix de la location fournit également l’accès, le casque et une lampe frontale en soirée. D’ailleurs, MF Aventure invite fortement à tenter l’expérience de soir et lorsqu’il fait froid rendant le tout plus distrayant.

Ainsi, pour un prix abordable, toute la famille pourra s’amuser dans la neige, découvrir une nouvelle activité et se réchauffer en prenant un chocolat chaud au restaurant de l’hôtel.

« Avec ce projet, nous avons le désir d’en faire une attraction touristique. » Mario Huot, Club de Golf de Beauceville

MF Aventure

MF Aventure est une entreprise qui offre les services de guides professionnels qui animent des activités en plein air. Le Club de Golf de Beauceville devient le premier camp de base de l’entreprise. Cela permet d’offrir aux clients une expérience complète, car le lieu comprend un hôtel, un restaurant et des aménagements pour la pratique des activités. Les partenaires ont comme but d’attirer les localités entourant Beauceville, mais également les touristes de passage. Ils pensent doubler et tripler le nombre de kilomètres de pistes pour la prochaine année.