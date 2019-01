Harry Potter sera à la Journée de l’alphabétisation familiale

Ville de Saint-Georges, Alphare et la Maison de la famille Beauce-Etchemins La Grande Ourse faisaient la présentation des activités qui auront lieu dans le cadre de la prochaine Journée de l’alphabétisation familiale, aujourd’hui le 16 janvier, au Centre culturel Marie-Fitzbach.



L’organisme Alphare, en collaboration avec Ville de Saint-Georges et la Maison de la famille Beauce-Etchemins La Grande Ourse, convie donc les familles de la Beauce à souligner cette journée, le dimanche 27 janvier prochain.



Petits et grands sont aussi invités à assister au spectacle de Harry Potter et l’école des sorciers. Les jeunes sorciers de la Beauce pourront retrouver tous leurs personnages préférés : Albus Dumbledore, Severus Rogue, Harry Potter, sans oublier le Choixpeau magique, qui détermine dans laquelle des quatre maisons de Poudlard chaque nouvel élève sera envoyé.

« Pour la quatrième année, on collabore encore une fois avec MJ Anim’Action. Les années passées ont vraiment été couronnées de succès. On avait reçu entre autres Spider Man, Batman, Les Ninja Turtles et Star Wars, toujours des thèmes qui ont plu beaucoup. Et cette année, c’est Harry Potter qu’on va recevoir avec tous ses acolytes », a mentionné Marie Tanguay, chef de division de la bibliothèque municipale de Saint-Georges.

Ce spectacle ludique sera d’une durée d’une heure et amènera les enfants à s’éveiller davantage à la lecture et leur permettra de devenir magicien le temps du spectacle. La représentation débutera à 13 h 30, à la salle Denise-Rodrigue de la bibliothèque.



Il y aura par la suite une séance de photos avec les personnages et la remise de prix de participation pour les enfants. Dans le Salon des petits, il y aura également une sélection de livres qui sera mis à leur disposition. L'activité est gratuite.

La lecture, au cœur de la réussite scolaire



Cette journée, qui est soulignée depuis maintenant 20 ans partout au Canada, vise à sensibiliser les familles sur le rôle que la lecture peut jouer chez les enfants.

« C’est une journée de sensibilisation, qui s’adresse à la population, mais surtout aux parents, pour les sensibiliser au rôle important que la lecture joue dans le développement de leur enfant, et aussi pour les encourager à intégrer la lecture dans leur routine familiale quotidienne », expliquait la directrice d’Alphare, madame Annie Poulin.



En racontant une histoire à leurs enfants ou en faisant des activités d’apprentissage par le jeu, les parents peuvent maintenir leur propre capacité de lecture et renforcer les liens familiaux. Ils aident également leurs enfants dans l'acquisition de futures compétences.



Une seule période de 15 minutes de lecture par jour peut aider de manière significative un enfant dans ses capacités à lire et à écrire.



Le maire Claude Morin, qui était aussi présent, a tenu à souligner l’association de Ville de Saint-Georges avec les organismes Alphare et la Maison de la famille Beauce-Etchemins La Grande Ourse.

« C’est la preuve que la Ville croit à l’amélioration de la capacité de lecture et d’écriture de tout le monde. Parce que c’est important avec toute la correspondance qu’on fait parvenir à nos citoyens. Je veux juste dire qu’on pense qu’en 2019, ça existait pas, mais c’est faux, ça existe encore beaucoup trop », a-t-il mentionné.



C’est donc pour une 6e année consécutive que les trois partenaires uniront leurs forces pour susciter le goût de la lecture, qui joue un rôle primordial et indispensable dans la réussite scolaire et l’adaptation sociale.