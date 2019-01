Un mémorial de la Première Guerre Mondiale à la polyvalente Bélanger

Un Mémorial de la Première Guerre mondiale a été institué à la Polyvalente Bélanger, à l’initiative des enseignants Christian et Jean-Pierre Lagueux.

Ce projet de commémoration est un legs en souvenir de la contribution canadienne à la Grande Guerre. Sa réalisation a été possible grâce au travail de l’ensemble des élèves, de l’enseignante en Arts plastiques, Mme Chantal Fecteau et des enseignants en Univers social de la polyvalente Bélanger.

Il a été inauguré le 6 novembre dernier, sous la présidence d’honneur du Lieutenant-général Paul Addy (ret), ex-représentant militaire du Canada auprès du Comité militaire de l'OTAN.

Le Mémorial est composé d’un meuble vitré regorgeant d’artéfacts de la Première Guerre mondiale provenant du Musée Royal 22e Régiment ou appartenant à la collection d’artéfacts de la polyvalente Bélanger. D’autres objets, reproduits par les élèves, sont des copies minutieuses. Le mur accueillant le Mémorial fait 55 pieds de longueur et sa superficie est de 750 pieds carrés.

Les élèves ont confectionné plusieurs pièces. Dont 635 coquelicots qui surplombent les noms de jeunes Beaucerons ayant fait la guerre. Deux toiles collectives de scènes peintes par des artistes militaires canadiens et des vitraux .

Daphnée Thibodeau, élève de 5e secondaire a reproduit la Croix de Vimy.

Et, sur le mur, 16 cadres contiennent des documents iconographiques et des textes écrits par des élèves de 5e secondaire. Ils relatent des faits historiques politiques, économiques, culturels et sociaux entourant la Première Guerre mondiale.