L’ABBS inaugure ses nouveaux locaux

L’Association bénévole de Beauce-Sartigan (ABBS) tenait aujourd’hui, le 22 janvier, une journée portes ouvertes et inaugurait ainsi ses nouveaux locaux, situés à Place Centre-Ville. Celle-ci profitait aussi de cette inauguration afin de faire connaître sa stratégie de déploiement.

Les besoins variés augmentant sans cesse chez les aînés de la région, l’association a ainsi procédé à un agrandissement de ses locaux.

La stratégie de déploiement de l’organisation fait aussi en sorte que les proches aidants deviennent l’élément central de celle-ci. L’ABBS souhaite leur offrir des services structurants et personnalisés, en ayant entre autres réaliser une salle de répit pour eux, afin de mieux les accompagner.

Un système de référence a par ailleurs été développé pour permettre aux propriétaires d’entreprise d’offrir des services à leurs employés qui sont proches aidants. Ce système a pour but d’éviter l’absentéisme et de retenir la main d’œuvre plus âgée en entreprise, car les proches aidants ont besoin d’aide pour maintenir leur emploi.

« En rejoignant les proches aidant en entreprise, nous avons dû réfléchir autrement nos services, nous obligeant à nous projeter dans un monde un peu plus technologique. C’est ce qui sera la phase 2 de notre grand projet », a indiqué pour sa part madame France Bourque, présidente du C.A. de l’ABBS.

L’association veut ainsi réaliser des groupes de soutien par visioconférence permettant de rejoindre davantage les proches aidants en emploi à des heures qui leur conviennent, dans le confort de leur domicile, par le biais d’une salle aménagée à cet effet et permettant à des partenaires de louer celle-ci.

Présent lors de cette journée, Samuel Poulin, tout en évoquant les services offerts par l’association, tenait à rappeler l’importance des proches aidants :

« Y a un volet qui est hyper important qui est les proches aidants. Comme député, c’est hyper important, parce qu’on sait qu’avec une population vieillissante, les proches aidants sont fondamentals pour supporter le réseau de la santé. Ce que vous faites à l’Association bénévole, vous êtes un point de repère pour les proches aidants de la Beauce »

Le député de Beauce-Sud s’implique également auprès de l’organisation en offrant une aide financière de 3000 $ de sa part et de celle de la ministre responsable des Aînés et des Proches Aidants, Marguerite Blais.

D’autres partenaires financiers ont offert leur appui pour ce projet d’agrandissement, d’une valeur de 80 000 $. Centraide Québec-Chaudière-Appalaches a offert 20 000 $, alors que l’entreprise Garaga a versé un montant de 10 000 $. La Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière et l’entreprise Altrum ont donné 2000 $. Cette dernière a aussi offert deux logos aux couleurs de l’organisation.

Les bénévoles de demain

Toujours à la recherche de bénévoles, l’ABBS vise à rejoindre également les bénévoles plus jeunes, car ceux-ci sont les bénévoles de demain.

L’organisation collabore ainsi avec la Fondation Sunny D. Extrême, les 2 CHSLD de leur territoire et le CISSS-CA. Ce partenariat permet l’approche aînée aux jeunes par des visites régulières aux personnes âgées. Cette collaboration vise à rejoindre la stratégie de recrutement de futurs emplois au CISSS-CA et à donner le goût du bénévolat. Ce projet permet une visibilité nationale et sera offert sous forme de projet-pilote en Beauce-Sartigan.

Avec ce projet d’agrandissement et cette stratégie de déploiement, l’ABBS démontre une fois de plus son implication auprès de la communauté, de même que sa capacité à s’adapter aux besoins de celle-ci.