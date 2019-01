Une conférence sur l’intimidation pour les élèves de l’école Léry

Les 14 et 15 janvier 2019, l’agent Stevens Provencher, policier intervenant en milieu scolaire (PIMS) de la MRC des Appalaches et de Robert-Cliche du Centre de service de Saint-Georges, s’est rendu dans les 7 classes de 5e et de 6e année de l’école primaire Léry de Beauceville pour y faire une conférence sur l’intimidation.



La conférence portait sur le fait de texter et la cyberintimidation. La rencontre abordait également la Loi et les jeunes, leur présentant différents types de crime pouvant être perpétrés par les jeunes dans le cadre de l’intimidation. L’activité qui avait aussi pour but de démontrer les impacts des gestes menant à une intervention policière a été appréciée par les enfants.