Votre résidence est-elle à risque d'être inondée ?

La Ville de Beauceville souhaite informer la population que des relevés topographiques seront effectués sur les propriétés qui sont susceptibles d’être inondées suite à un débordement de la rivière Chaudière.

Les mesures qui seront prises du mois de janvier au mois de mai par un technicien du Service des travaux publics devront déterminer l'élévation du sol adjacent à la propriété, le seuil de porte du rez-de-chaussée et l'élévation du point bas au sous-sol de la propriété. Lorsque l’accès intérieur (sous-sol) sera nécessaire, le technicien prendra rendez-vous avec les propriétaires.

Les informations obtenues avec cette prise de mesures seront utilisées à l'intérieur d'un programme expérimental par le Service de sécurité incendie et le Comité des mesures d’urgence (aussi appelé Organisation locale de sécurité civile) de la Ville de Beauceville. Les données de chacune des propriétés sélectionnées seront comparées avec la hauteur d'eau de la rivière Chaudière, de manière à cibler rapidement les propriétés qui seront les premières touchées par un débordement.

Toutes les données relevées seront confidentielles et utilisées uniquement par le Service de sécurité incendie et le Comité des mesures d'urgence pour améliorer leurs actions en matière de prévention, d’intervention et de communications, au bénéfice des citoyens concernés.

Pour toutes informations supplémentaires, vous pourrez vous adresser au service de l'urbanisme de Beauceville qui est responsable du projet par les moyens suivants :

• Par téléphone

• En utilisant le formulaire en ligne

• Directement à l’Hôtel de Ville

La Ville de Beauceville remercie les propriétaires concernés à l'avance pour leur collaboration.